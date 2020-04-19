Сегодня можно услышать живые концерты Пелагеи и Игоря Корнелюка

19 апреля, в воскресенье, большой живой концерт даст певица Пелагея. Ведущий концерта – Антон Комолов. Начало в 19.00. Площадка концерта здесь. 12+

В это же время на этой площадке начнется «Домашний концерт Игоря Корнелюка». Исполнитель известной композиции «Город, которого нет», автор музыки к сериалу «Мастер и Маргарита», исполнит свои сочинения и ответит на вопросы аудитории в прямом эфире. 18+

Любителям творчества Хармса можно посмотреть спектакль «Хармс. Мыр», поставленный в «Гоголь-центре» Кирилла Серебренникова. Фантасмагоричный мир Хармса в версии Максима Диденко с музыкой Ивана Кушнира и сценографией Павла Семченко. Начало в 20.00. Смотрим тут. 16+

А любителям Пелевина можно посмотреть спектакль «Бубен верхнего мира», поставленный в Театре им. Пушкина. Постановка сделана на основе рассказов Виктора Пелевина, в главных ролях - Алексей Рахманов и Екатерина Клочкова. Начало в 18.00. 16+ Показ пройдет на этой площадке.