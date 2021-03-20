Сегодня автомобиль вылетел с трассы, перевернулся и встал на крышу

Пользователи паблика «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!» информируют автомобилистов республики о серьезном ДТП на трассе под Сортавалой.

Примерно в 14.45 ехали с Сортавала, после посёлка поселка Мейери увидели вот такой случай.

Дорога очень скользкая, видимо не вошел в поворот. Пассажиры девушка и мужчина. Все живы.

Автор сообщения предупреждает, что на дороге очень скользко.

Фото из группы «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!»