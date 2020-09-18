Сегежанка пригласила в гости малознакомого мужчину и лишилась золота

В процессе было установлено, что обвиняемый, житель другого региона, работающий в Сегеже, находясь в позднее время в одном из увеселительных заведений города, познакомился с потерпевшей, сообщается на сайте суда.

После закрытия заведения подсудимый проследовал по адресу женщины. Дождавшись, когда потерпевшая уснула, мужчина похитил золотые изделия потерпевшей, причинив ей значительный материальный ущерб на общую сумму более 20 000 рублей.

Суд квалифицировал действия гражданина по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ, как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.