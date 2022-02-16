Сборная Канады по хоккею вылетела с Олимпиады

Канадские хоккеисты покидают Олимпиаду в Пекине, не сумев забить в матче со шведами. Игра в четвертьфинале со шведами стала для них решающей. Мужская сборная Швеции обыграла канадцев со счетом 2:0. Сборная Канады впервые за 16 лет не вошла в число призеров Олимпиады, сообщает «Спорт-экспресс».

В полуфинале шведы сыграют с россиянами. Мат состоится 18 февраля. Соперниками в другом полуфинале станут команды Финляндии и Словакии. Напомним, россияне ранее обыграли датчан со счетом 3:1 и вышли в полуфинал Зимней Олимпиады в Пекине.

Встреча за третье место состоится 19 февраля, финал – 20 февраля. (фото Reuters, sport-express.ru)