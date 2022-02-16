16 февраля 2022, 14:46
Карельская лыжница попала в десятку сильнейших на Первенстве России
На соревнованиях в Сыктывкаре отличилась Анна Корякова
В столице Коми 16 февраля стартовало Первенство России по лыжным гонкам. Отличные результаты показала спортсменка из Карелии Анна Корякова, сообщили в Минспорта республики.
Соревнования проходят в Сыктывкаре, в них участвуют лыжники 15-16 лет. Это более 200 самых сильных спортсменов России.
В среду в гонке классическим стилем на 5 километров лыжница из Карелии Анна Корякова пришла к финишу девятой. Ее результат - 15:14.3.
Состязания завершатся 20 февраля, у карельской спортсменки еще будет шанс снова проявить себя. Анну тренирует Валентина Миронова. // Фото: источник