Сбившую подростка в центре Петрозаводска автоледи нашли

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска нашли женщину-водителя, которая совершила ДТП на проспекте Ленина. Автоледи установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сообщили в ведомстве.

Напомним, днем 3 сентября дама на легковушке врезалась на «зебре» в 15-летнего мальчика. Он получил травмы, женщина уехала.

Водителем-нарушителем оказалась 68-летняя автомобилистка на «Ладе Калине». Сейчас идет административное расследование, по результатам которого примут процессуальное решение. // Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска