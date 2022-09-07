Появилось видео ДТП с подростком в день его рождения

Подробности ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска. Появилось и видео с места аварии.

Напомним, она произошла 3 сентября около дома № 37 на проспекте Ленина. Подростка в день его рождения сбила женщина на легковушке и уехала.

Инцидент запечатлела камера наблюдения. В кадре видно, что парнишка бежит по пешеходному переходу, его сбивает автомобиль. Подросток падает, двери открываются, автоледи выглядывает и смотрит, что случилось.

Дальше пострадавший поднимается и уходит. Видимо, водитель решила, что с пешеходом все в порядке, поэтому уехала. Но мальчик получил травмы, ему назначили лечение.

Согласно предварительным данным, наезд совершила женщина на «Ладе Калине». Госавтоинспекция просит очевидцев откликнуться. // Фото, видео: ГИБДД Петрозаводска