Петербуржца обокрали в Олонецком районе

После долгого отсутствия 41-летний житель Санкт-Петербурга приехал на свою дачу в Олонецкий район и не обнаружил техники, инвентаря и многих других вещей. Он обратился в полицию. Стражи порядка нашли виновного – им оказался петрозаводчанин, в отношении которого возбуждено уголовное дело по стать 158 УК «кража».

Правоохранителям потерпевший рассказал, что приехав на дачу, не досчитался автомобильного прицепа, телевизора, электроинструмента, газового баллона и посуды. Кроме того, из бани исчезли лопаты, садовая тачка, газонокосилка, мойка высокого давления, пылесос. Сумму причиненного ущерба заявитель оценил более чем в 60 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что похищенное было вывезено из района. Вскоре полицейские установили подозреваемого - 59-летнего ранее имевшего проблемы с законом петрозаводчанина. Он был задержан.

«В ходе обысков в квартире полицейские изъяли часть похищенных вещей, а во дворе дома, где он проживал, обнаружили прицеп. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что часть похищенного сбыл, а вырученные деньги потратил. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается»,

- рассказали в пресс-службе МВД репсублики.