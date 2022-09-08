Мать убила грудную дочку, закопала в могиле отца и сдалась полиции

Мать в Воронеже убила свою новорожденную дочь. Девочке был всего месяц, она умерла от сильного удара по голове, передает Telegram-канал SHOT 8 сентября.

Трагедия произошла 3 сентября в квартире у 24-летней женщины. Она сидела с малышкой, которую родила примерно месяц назад. Потом ударила дочку по голове, причем девочка умерла не сразу. Кроха скончалась только через два дня.

Мать завернула труп в тряпку, положила в пакет и унесла на кладбище. Там она «пристроила» тело грудничка в могилу своего отца. Потом пошла в полицию и рассказала обо всем.

Судмедэкспертиза установила, что девочка погибла из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Мать задержали, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть по неосторожности. // Фото: pxhere.com