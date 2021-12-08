SberPay стал доступен компаниям — клиентам сервиса ЮKassa

Платёжный сервис ЮKassa компании ЮMoney, которая входит в экосистему Сбера, предлагает своим клиентам принимать платежи с помощью SberPay. Для оплаты через SberPay нужно нажать кнопку SberPay и подтвердить платёж. После этого при оплате со смартфона приложение СберБанк Онлайн откроется автоматически, а при оплате с десктопа придёт push-уведомление на телефон.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:

Мы активно развиваем сервисы безналичной оплаты. SberPay, который был запущен осенью 2020 года, отвечает современным требованиям платёжного рынка и набирает популярность как среди пользователей, так и среди партнеров. Всё больше и больше наших клиентов совершают покупки онлайн или оплачивают их с помощью смартфона. Использование сервиса ещё и безопасно, так как оплата происходит внутри приложения Сбербанк Онлайн, данные не передаются на сервисы партнера.

Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney:

Число покупок с помощью смартфона растет, и Pay-платежи постепенно вытесняют традиционные банковские карты. SberPay — востребованный и удобный метод оплаты, который соответствует основным трендам платежного рынка. Средний чек покупки с помощью SberPay в ЮKassa составляет 1627 рублей — это больше, чем у других Pay-методов и банковских карт. Чаще всего новый метод используют в технологичных отраслях: для оплаты услуг, товаров с доставкой, для платежей на образовательных и игровых ресурсах, а также для пожертвований.



Выбрать карту списания и посмотреть баланс можно прямо во время совершения платежа.