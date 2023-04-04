Сбер в Карелии провел уникальный ESG Фестиваль

Эксперты Карельского отделения Сбера совместно с волонтёрами провели уникальный однодневный ESG Фестиваль с элементами спорта и командообразования «Мама, папа, Я!». Он собрал более 200 участников – представителей государственных карельских учреждений и ведомств, а также их семьи.

В начале марафона 30 семей-участников получили маршрутный лист с указанием 20 станций – каждая локация включала в себя своего рода испытание. Для успешного прохождения было необходимо проявить командный дух, смекалку, ловкость и знание экологической и исторической повестки. Самому маленькому болельщику было 3 месяца, а самому мудрому - 60. Несмотря на то, что на старт выходили семьи из трех человек, многие взяли с собой группу поддержки в составе 7-10 человек – для всех нашелся интересный интерактив.

Мы провели большое и красивое событие для наших партнеров и их семей. Оно уникально не только для нас, но и, наверное, Петрозаводска и Карелии. В игровой форме фестиваль популяризирует принципы ESG - ответственное отношение к окружающей среде, высокую социальную ответственность и высокое качество корпоративного управления. Наш фестиваль не состоялся бы без помощи сильного волонтерского движения, в которое вошли эксперты Сбера и городские волонтеры. Я благодарю Карельский центр развития Добровольчества и его руководителя Дарью Маковецкую за серию обучающих семинаров для карельских экспертов Сбера, а также волонтёров Петрозаводского Педагогического колледжа. Именно командная работа, неравнодушие и энергия сделали этот ESG Фестиваль таким ярким и успешным. В будущем, мы планируем его масштабировать и в других сферах,

- рассказал Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

С помощью ESG Марафона участники смогли «прокачать» свои экологические, социальные и управленческие навыки и знания через прохождение интерактивных испытаний. За преодоление каждой локации присуждались баллы – оценивались не только техника и результат, но и творческий, и социальный подход. По итогам игры определили трех победителей, также каждая семья была отмечена номинацией. На память каждая семья получила 15-секундный видеоролик от Видео 360, а также фотоснимки от профессионального фотографа. Самое главное – каждый участник и болельщик получил яркие эмоции и полезные знания.

Сбер в Карелии и дальше планирует реализацию просветительских и ESG событий в регионе с привлечением волонтерского корпуса и экспертов Карельского отделения банка.