Сбер рассказал о человекоцентричной работе с бизнесом

Сбер представил свою стратегию развития до 2026 года. О том, что означает человекоцентричная модель для корпоративных клиентов, рассказал по окончании Дня инвестора первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

Кто такие юридические лица? Это собственник, у которого свои цели, менеджмент, у которого свои цели (которые ставит собственник, но в то же время гораздо шире эти цели), и сотрудники, которые в зависимости от направления работают. И мы как Сбер можем помогать каждому этому человеку реализовывать свои задачи. Собственнику поможем в развитии бизнеса в увеличении собственности бизнеса. У нас 3,2 млн клиентов – мы знаем хорошие кейсы, плохие кейсы, средние кейсы и можем помогать. Менеджменту мы снизим рутину и поможем больше времени и внимания уделять стратегии и тем решениям, действиям, которые увеличивают стоимость предприятия и помогают им больше бонусов заработать, ну и каждому сотруднику поможем быть более эффективным. То есть, фокусируясь на каждом человеке отдельно, мы в итоге получаем более успешное юридическое лицо,

— пояснил Ведяхин.



Как отметил первый зампред банка, цифровая трансформация увеличила выручку компаний на 10%.

Мы сейчас делаем цифровую трансформацию для тысячи наших клиентов. В списке заявок у нас еще 8,5 тысяч клиентов и уже сейчас мы видим, что те, кто сделал цифровую трансформацию, у тех выручка выросла на 10% выше, чем у тех, кто ее не сделал. Это релевантно и для малого, и для среднего, и для крупного бизнеса. И наши клиенты только за год дополнительно за счет цифровой трансформации заработали более 1 млрд рублей,

— подчеркнул Ведяхин.



Первый зампред Сбербанка сообщил, что специалисты банка провели дизайн-сессии с командами Губернаторов от Ставрополья до Камчатки, до Сахалина и в итоге 500 проектов по внедрению искусственного интеллекта в госуправление, в муниципальное управление, в первую очередь, чтобы гражданам стало легче получать государственные сервисы, уже внедрены, действуют и дальше будут только развиваться.

//Фото: Сбер