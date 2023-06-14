Сбер обсудил новые тренды развития экономики и бизнеса

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял участие в питч-сессии на тему «Бизнес как социальный лифт», на ней обсуждались новые тренды развития экономики и бизнеса.

В сессии, которая прошла на совместной площадке ВЭБ.РФ и журнала «Эксперт», также приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова и Председатель Правления ООО «Сибирская экспортно-импортная компания» Николай Дунаев.

Анатолий Попов считает, что предпринимательство — это призвание, поскольку каждый предприниматель служит своим клиентам, команде, контрагентам. По его словам, предпринимательский дух существует и в крупных корпорациях. Например, в Сбере действует система гибкого управления проектами Agile.

У владельцев продуктов есть большая команда, а руководитель команды — классический предприниматель: он следит за метриками, создаёт планы развития всего продукта, отслеживает конкуренцию, ценообразование и улучшает процессы и показатели, а также отслеживает потребности своих клиентов. Спикер подчеркнул, что в предпринимательской среде эти навыки очень востребованы.

Сбер сопровождает предпринимателя на всех этапах жизненного цикла, начиная с идеи по созданию собственного бизнеса. Мы помогаем сформировать бизнес-план, оцифровать бизнес-идею, открыть свой бизнес и двигаться дальше. Важнейший элемент масштабирования работы предпринимателя — банковское финансирование. Мы финансируем 46% малых и средних предприятий страны и продолжаем наращивать свою долю на рынке. 16% предприятий имеют расчётные счета и действующий кредит. Наши инструменты и технологии помогают делать финансирование более доступным: уже 80% кредитов выдаётся полностью цифровым путём,

- рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Спикер отметил, что Сбер активно развивает совместную программу с Минэкономразвития, чтобы значительно упростить пути и рабочие процессы для предпринимателей, сделать возможным только по ИНН предпринимателя осуществлять все механизмы господдержки, без дополнительной отчётности, удобным дистанционным путём.

Анатолий Попов добавил, что важно проводить работу по повышению уровня знаний предпринимателей:

Мы разъясняем предпринимателям особенности работы программ или механизмов поддержки. В совместном исследовании Сбера и Минэкономразвития говорится, что основная потребность предпринимателя — это знания. Ведь предпринимательство — тяжёлый труд по саморазвитию. Мы с ʺДеловой средойʺ создаём программы обучения и развития предпринимательских навыков, чтобы компании процветали.

//Фото: пресс-служба Сбера