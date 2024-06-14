С погибшим на СВО Виктором Афанасьевым простились в Карелии

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Виктор Афанасьев. Об этом сообщил паблик администрации Муезерского района.

Виктор Афанасьев родился в 1978 году. Был участником боевых действий. Погиб в зоне СВО 10 апреля этого года. Был награжден посмертно орденом Мужества.

Церемония прощания с военнослужащим прошла в Муезерском районе 13 июня. Власти района выразили соболезнования родным и близким погибшего военного. // Фото администрации района