Двери на фестиваль «Воздух Карелии» откроются в 15:30

Сегодня, 14 июня, стартует фестиваль «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+). Двери главного приключения карельского лета открываются для зрителей в 15:30, сообщают организаторы мероприятия.

Автобусы на фестиваль начнут ходить с 15:00 от утиного пруда ТРК «Лотос Плаза». Сама концертная программа начнется в 17:00.

Сегодня на трех сценах главного приключения карельского лета выступят 12 коллективов. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. // Фото: «Петрозаводск говорит», паблик фестиваля