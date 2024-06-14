14 июня 2024, 08:16
Детский сад и несколько домов останутся без воды в Петрозаводске
В столице Карелии сегодня пройдут плановые работы на сетях
Сегодня в 9 утра в Петрозаводске ожидается отключение холодной воды в ряде домов. Об этом информирует ЕДДС.
По данным службы, без воды останутся детский сад на улице Краснофлотской (дом №35а), ряд зданий на этой улице, а также на Первомайском проспекте.
Причиной отключения ресурса станут плановые работы на сетях. К какому времени воду вернут, не уточняется. // Фото «Петрозаводск говорит»