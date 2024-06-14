Детский сад и несколько домов останутся без воды в Петрозаводске

Сегодня в 9 утра в Петрозаводске ожидается отключение холодной воды в ряде домов. Об этом информирует ЕДДС.

По данным службы, без воды останутся детский сад на улице Краснофлотской (дом №35а), ряд зданий на этой улице, а также на Первомайском проспекте.

Причиной отключения ресурса станут плановые работы на сетях. К какому времени воду вернут, не уточняется. // Фото «Петрозаводск говорит»