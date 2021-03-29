С начала года в Карелии оштрафованы несколько тысяч пешеходов

С начала года на территории республики оштрафован 3271 пешеход, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

За тот же период, в 21 ДТП с участием пешеходов погибли два человека, девятнадцать – травмированы.

В то же время, в Петрозаводске автоинспекторами пресечено 247 фактов непредоставления преимущества пешеходам водителями. Оштрафованы более 1300 пешеходов за переход дороги в неположенном месте. Таким образом, пешеходы нарушают ПДД в пять раз чаще, чем водители транспортных средств.

Нередко, пешеходы осознано нарушают Правила дорожного движения или пренебрегают ими. Но и с пересечением проезжей части по переходу, тоже не все просто.

«Думаю, вряд ли кого-то из пешеходов штрафовали за выход на переход, не «убедившись в безопасности перехода». А это самое распространённое и самое опасное нарушение. Вовсе не переход в неположенном месте или даже на красный, но «убедившись».

Штрафуя водителей, не уступивших пешеходам на переходе, нужно автоматически штрафовать не убедившегося пешехода. Тогда психология неосторожных пешеходов постепенно изменится и число наездов резко сократится»,

– пишет в комментариях к сообщению ГИБДД, один из пользователей.

Фото с сайта 64parallel.ru