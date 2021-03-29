В МЧС предупредили жителей Карелии о сильном ветре

Карелия в ближайшее время попадет во власть сильного ветра. Об этом сообщают в МЧС со ссылкой на Карельский гидрометцентр.

Примерно с 21 часа 29 марта с сохранением в течение всего дня 30 марта в республике ожидается усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. Под действие неблагоприятного явления попадет вся территория Карелии.

В МЧС рекомендуют жителям республики не приближаться к повисшим низко проводам, не рубить самостоятельно упавшие деревья. Не стоит оставлять автомобили рядом со слабо закрепленными конструкциями и большими деревьями, которые под напором ветра могут упасть. Следует ограничить поезки на личном транспорте, нахождение детей на улице и передвижение по подвесным мостам. Фото mycdn.me