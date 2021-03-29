Верховный суд Карелии защитил право ребенка на получение алиментов

Верховный суд Республики Карелия рассмотрел апелляцию прокуратуры Муезерского района на решение райсуда, которым отказано требованиям отца ребенка об ограничении матери в родительских правах и взыскании с нее алиментов на содержание несовершеннолетней дочери, сообщает прокуратура Карелии

Суд первой инстанции, вынося решение по настоящему иску, указал, что оснований для ограничения матери в родительских правах и взыскания алиментов на содержание несовершеннолетней дочери не имеется.

Действительно, в материалах дела нет объективных доказательств оснований для ограничения женщины в родительских правах.

Вместе с тем, по делу было установлено, что ранее судебным решением место жительства ребенка было определено с отцом. При этом, соглашения об уплате алиментов между отцом и матерью ребенка не заключалось. Таким образом, право ребенка на материальное обеспечение со стороны матери не реализовано.

По итогам рассмотрения дела суд апелляционной инстанции согласился с представлением прокурора и отменил решение Муезерского районного суда в части отказа в удовлетворении требований о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Фото с сайта mustoi.ru