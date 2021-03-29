29 марта 2021, 13:47
Общество

Верховный суд Карелии защитил право ребенка на получение алиментов

Предыдущее судебное решение отменено, мать будет платить деньги на содержание дочери

Верховный суд Республики Карелия рассмотрел апелляцию прокуратуры Муезерского района на решение райсуда, которым отказано требованиям отца ребенка об ограничении матери в родительских правах и взыскании с нее алиментов на содержание несовершеннолетней дочери, сообщает прокуратура Карелии

Суд первой инстанции, вынося решение по настоящему иску, указал, что оснований для ограничения матери в родительских правах и взыскания алиментов на содержание несовершеннолетней дочери не имеется.

Действительно, в материалах дела нет объективных доказательств оснований для ограничения женщины в родительских правах.

Вместе с тем, по делу было установлено, что ранее судебным решением место жительства ребенка было определено с отцом. При этом, соглашения об уплате алиментов между отцом и матерью ребенка не заключалось. Таким образом, право ребенка на материальное обеспечение со стороны матери не реализовано.

По итогам рассмотрения дела суд апелляционной инстанции согласился с представлением прокурора и отменил решение Муезерского районного суда в части отказа в удовлетворении требований о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Фото с сайта mustoi.ru

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Карелия
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Верховный суд Республики Карелия
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Муезерский районный суд
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