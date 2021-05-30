С 31 мая Израиль из-за коронавируса ограничит выезд в Россию

Сегодня министерство здравоохранения Израиля подтвердило, что с понедельника вносит Россию и Аргентину в список стран, выезд в которые запрещен в связи с распространением там коронавируса, сообщает ТАСС.

В министерстве напомнили, что кроме Аргентины и РФ в перечне "уже находятся Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция".

"Разрешения на поездку в эти страны выдается только уполномоченной комиссией. Все пассажиры, включая переболевших ковидом и вакцинированных от ковид, возвращающиеся из этих стран [в Израиль], должны проходить карантин дома в соответствии с правилами министерства здравоохранения. Это распоряжение действует до 13 июня 2021 года и будет продлеваться по мере необходимости в зависимости от уровня заболеваемости ковидом в различных странах",

- указали в пресс-службе министерства.

Также минздрав выпустил в воскресенье "предупреждение о серьезном риске [заражения ковидом для израильтян] при путешествиях на Сейшельские острова и Мальдивы, в Уругвай, Боливию, Непал, Парагвай, Чили, Колумбию, Коста-Рику и Тунис".

Ведомство также сообщило, что "предостерегает от поездок в следующие страны и регионы: Индия, Африка, Узбекистан, Азербайджан, ОАЭ, Багамы, Эстония, Эквадор, Болгария, Бельгия, Белоруссия, Грузия, Германия, Филиппины, Танзания, Греция, Латвия, Литва, Черногория, Египет, Кения, Хорватия и Руанда". // Фото: tass.ru