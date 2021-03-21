21 марта 2021, 16:56
Автоклуб 10 RUS

С 1 мая в России меняются правила торговли автомобилями с пробегом

В январе подержанные автомобили выросли в цене сильнее, чем новые, хотя спрос на них снизился

С 1 мая жители России смогут купить или продать подержанный автомобиль через портал Госуслуг, сообщает «Российская газета».

Соответствующий приказ опубликовало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Закон позволит подписывать документы удаленно. Договоры будут заверяться электронной подписью владельца автомобиля. Провести сделку через Госуслуги смогут только физические лица и только когда дело касается автомобиля с пробегом.

Для сделки продавец должен загрузить на сайт пакет документов: паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и подать заявление на портале. Также продавцу нужно будет решить, оставлять ли себе госномер.

Ранее сообщалось, что подержанные автомобили в январе выросли в цене сильнее, чем новые, хотя спрос на них снизился.

Фото с сайта sun9-7.userapi.com

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