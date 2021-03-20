Госавтоинспекция республики массово штрафует пешеходов

Всего за десять дней в республике оштрафованы 348 пешеходов, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

«Массовые репрессии» в отношении передвигающихся на своих двоих связаны с проведением профилактического мероприятия «Пешеходы Карелии».

Однако, «машина репрессий» работает в обе стороны. В ходе рейдов автоинспекторы пресекли 27 фактов непредоставления преимущества пешеходам водителями.

Все 348 пешеходов оштрафованы за переход дороги в неположенном месте. Чаще всего свои нарушения жители Карелии объясняют, тем что они спешат или им далеко идти до пешеходного перехода. Водители чаще всего утверждают, что не заметили пешехода.

С начала года в двух десятках ДТП с участием пешеходов погибли два человека, 18 – травмированы, в том числе двое детей.

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