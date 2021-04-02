Руководители учебных заведений Карелии награждены медалями

Директор Ломоносовской гимназии Марина Кузнецова и директор Петрозаводского автотранспортного техникума Ирина Кувшинова указом Владимира Путина награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщил на своей странице глава республики.

Ломоносовская гимназия по праву считается одной из лучших школ республики. Ее ученики и педагоги достойно представляют Карелию на всероссийских олимпиадах и конкурсах, выпускники поступают в престижные вузы,

– говорится в сообщении

ПАТТ – одно из самых современных и авторитетных учреждений профессионального образования не только в Карелии, но и в России. В национальном рейтинге профессиональных образовательных организаций ( более 4000 позиций) техникум на 21-м месте.

Поздравляем с наградой

Фото со страницы vk.com