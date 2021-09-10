Руководитель Пенсионного фонда пообщается с жителями Карелии

Во вторник, 14 сентября, карельское Отделение Пенсионного фонда проведет горячую линию. Общаться с жителями республики будет руководитель организации Юлия Ермакова, сообщает пресс-служба ПФР.

Все желающие смогут задать свои вопросы, касающиеся пенсионного и социального законодательства, а также работы клиентских служб ПФР на территории республики.

Звонить можно будет с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (814-2) 79-59-14. Фото pixabay.com/Alexas_Fotos