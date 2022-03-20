Рухнувший лед оторвал козырек у подъезда дома в Петрозаводске

В Петрозаводске рухнувший с крыши лед оторвал козырек у подъезда дома на улице Лососинской. Об этом сообщает паблик «Подслушано в Петрозаводске».

«Дом 13а по улице Лососинская, в пятницу сошел лед и оторвал козырек. Суббота, вечер, и козырек до сих пор лежит около подъезда. Управляющая компания на выходных ничего не делает!»,

- пожаловались на ситуацию горожане.

О том, пострадал ли кто-то из жильцов в результате инцидента, не сообщается. Фото источника