20 марта 2022, 13:52
Рухнувший лед оторвал козырек у подъезда дома в Петрозаводске
Горожане пожаловались на бездействие управляющей компании
В Петрозаводске рухнувший с крыши лед оторвал козырек у подъезда дома на улице Лососинской. Об этом сообщает паблик «Подслушано в Петрозаводске».
«Дом 13а по улице Лососинская, в пятницу сошел лед и оторвал козырек. Суббота, вечер, и козырек до сих пор лежит около подъезда. Управляющая компания на выходных ничего не делает!»,
- пожаловались на ситуацию горожане.
О том, пострадал ли кто-то из жильцов в результате инцидента, не сообщается. Фото источника