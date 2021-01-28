«Ростелеком» построил сети связи в карельском селе Реболы

В селе Реболы на севере Карелии стали доступны современные услуги связи «Ростелекома», которые предоставляются на базе технологии PON*. Компания уже начала подключать дома в населенном пункте к скоростной оптической сети.

Село расположено более, чем в 400 км по автодорогам к северо-западу от Петрозаводска и в 80 км от административного центра района – поселка Муезерский. Для обеспечения населенного пункта современными телеком - услугами специалисты компании построили около 11 км распределительной оптической сети от ближайшей точки доступа на местной АТС.

Волоконно-оптическая линия связи от поселка Муезерский до села Реболы была проложена «Ростелекомом» ранее, осенью 2020 года, в рамках реализации федеральной программы «Цифровая экономика». Использовавшийся метод монтажа кабеля (в грунте) позволяет уберечь коммуникации от вероятных обрывов, вызванных налипанием снега, резкими порывами ветра и падением деревьев.

Андрей Маниев, директор Карельского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы рады, что в еще один отдаленный район Карелии пришла качественная связь, которая так была необходима людям. Сегодня наличие доступа в Сеть значительно облегчает нашу повседневную жизнь, открывая новые возможности. А в период ограничений, вызванных пандемией коронавируса, значение интернета выросло еще сильнее, поскольку многие коммуникации ушли в онлайн. Уверен, новые технологии будут востребованы среди жителей села Реболы»

Возможность подключить интернет по технологии PON со скоростью доступа до 800 Мбит/с, видеосервис Wink и цифровую телефонию от «Ростелекома» получили жители 383 домов села Реболы, расположенных на улицах Советской, Комсомольской, Гиппиева, 40 лет Победы, В. Моккиева, Пролетарской, Южной, Стрельникова, Антикайнена, Озерной, Лесной, Набережной и Лексозерской. Строительство современных линий связи также позволило улучшить качество телефонии, которой пользуются жители населенного пункта.

Узнать больше об услугах «Ростелекома» и оставить заявку на подключение можно на официальном сайте компании и по круглосуточному бесплатному номеру 8 800 100 0 800.

*PON (Passive optical network) – технология пассивных оптических сетей. Одно абонентское устройство позволяет подключать сразу несколько услуг: телевидение, телефонию и доступ в интернет. Архитектура PON позволяет наращивать количество узлов сети и пропускную способность в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов.

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