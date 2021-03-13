Рост цен на бензин объяснили морозами

Министерство энергетики России связало рост цен на бензин и дизельное топливо с мартовскими заморозками. Это следует из сообщения, которое ведомство направило в ТАСС. Также повышение объяснили инфляционными процессами.

– Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные виды топлива, – говорится в заявлении ведомства.

Ранее Росстат сообщал о подорожании топлива в рознице в начале марта - так, средняя розничная цена бензина Аи-92 и Аи-95 выросла на 11 копеек. В целом рост стоимости топлива за первую неделю марта достиг 0,3% при общей инфляции в 0,2%.

По информации ТАСС, Правительство предприняло ряд мер по стабилизации ситуации как на оптовом, так и на розничном рынке нефтепродуктов. Так, нефтяным кампаниям рекомендовали увеличить загрузку нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения растущего спроса. // Фото: kazanfirst.ru