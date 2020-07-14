Российскому борцу присудили золото Олимпиады-2012

Российский борец Билял Махов объявлен победителем Олимпиады 2012 года, которая прошла в Лондоне. Сообщение об этом опубликовал Международный олимпийский комитет.

Махов выступал в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 120 килограммов. Он уступил в полуфинале и получил бронзу.

Однако оба спортсмена, которые вышли в финал, были дисквалифицированы из-за употребления допинга. В итоге золотые медали были присуждены россиянину и иранцу, который также проиграл свою полуфинальную схватку.