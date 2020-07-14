К 14 июля восемь стран готовы принимать российских туристов. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, ее слова приводит «Интерфакс».

Ломидзе перечислила эти государства: это Турция, Доминикана, Куба, Мальдивы, Хорватия, ОАЭ, Мексика и Египет. Как отметила эксперт, эти направления традиционно пользуются спросом у россиян.

Туристам при пересечении границы будут измерять температуру. Также власти этих государств будут требовать у гостей справку об отсутствии заражения коронавирусом.

Ломидзе подчеркнула, что путешествия в эти страны были бы возможны, если бы россияне могли туда долететь. Напомним, международное авиасообщение наша страна пока не возобновляла.