14 июля 2020, 14:21
Восемь стран готовы принимать российских туристов
При пересечении границы россиянам будут измерять температуру, также у туристов будут требовать справку об отсутствии заражения коронавирусом
К 14 июля восемь стран готовы принимать российских туристов. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, ее слова приводит «Интерфакс».
Ломидзе перечислила эти государства: это Турция, Доминикана, Куба, Мальдивы, Хорватия, ОАЭ, Мексика и Египет. Как отметила эксперт, эти направления традиционно пользуются спросом у россиян.
Туристам при пересечении границы будут измерять температуру. Также власти этих государств будут требовать у гостей справку об отсутствии заражения коронавирусом.
Ломидзе подчеркнула, что путешествия в эти страны были бы возможны, если бы россияне могли туда долететь. Напомним, международное авиасообщение наша страна пока не возобновляла.