Российским регионам дали совет готовиться к противочумным мероприятиям

Природные очаги чумы выявлены в Монголии. Болезнь может передаваться человеку от животного в том числе при употреблении в пищу мяса. Всего сообщается о 137 очагах в 17 регионах, в том числе на границе с Россией и Китаем.

Властям регионов РФ порекомендовали обеспечить готовность к мероприятиям по недопущению завоза и распространения чумы, сообщает РИА Новости. Это следует из постановления главы Роспотребнадзора о дополнительных мерах профилактики чумы в РФ от 22 июня. // фото unsplash.com