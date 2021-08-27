Российские клубы узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. В этом турнире Россию представят московские клубы «Спартак» и «Локомотив».

«Спартак» попал в группу с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией». «Локомотив» встретится с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».

Из группы в плей-офф турнира выходят две лучшие команды из четырех. Фото bestempire.ru