27 августа 2021, 13:57
Российские клубы узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы
Россию во втором по силе футбольном клубном турнире Европы представят «Спартак» и «Локомотив»
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. В этом турнире Россию представят московские клубы «Спартак» и «Локомотив».
«Спартак» попал в группу с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией». «Локомотив» встретится с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».
Из группы в плей-офф турнира выходят две лучшие команды из четырех. Фото bestempire.ru