Россиянкам назвали неподходящий образ для встречи Нового года

Новый год – праздник, поэтому и одежда должна быть соответствующая. Продумать облик заранее советует историк моды Александр Васильев.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» эксперт призвал отказаться от спортивных костюмов, халатов или треников. Не подойдут для встречи Нового года и домашние тапочки, шлепки, шорты, футболки. Васильев призвал россиян «сделать усилие» над собой и нарядиться, даже если они планируют провести новогоднюю ночь в компании кота или собаки.

«Сделайте усилие над собой и своим гардеробом — оденьтесь так, чтобы вы радостно выглядели на встрече Нового года, оделись привлекательно для вас, для ваших друзей, родственников, любимых и близких, даже если вы будете встречать только с вашим котом или собачкой. И если уже друзей рядом не осталось, кот тоже будет рад вашей красивой прическе и вашему красивому платью», - считает историк моды. // фото unsplash.com