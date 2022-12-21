«Да скажись ты мне нонче, пожалуйста: какой ты земли, какой вотчины»

Конференция была организована в рамках тематической декады устного народного творчества и собрала в карельской столице научных сотрудников, исследователей, носителей традиции, специалистов региональных российских центров. Напомним, 2022 стал годом культурного наследия народов России.

«Возрождение утраченных пластов народной традиции имеет колоссальное значение для наших современников, важно удержать «нить времен»,

- отметил доцент кафедры музыки финно-угорских народов ПГК им. Глазунова, кандидат искусствоведения Игорь Соловьев.

Наталья Котельникова, заместитель главного редактора научного альманаха «Традиционная культура», уверена, что эпическое наследие будет интересовать наших потомков всегда:

«Эпические традиции имеют много скрытых механизмов адаптации к разным эпохам».

Организаторами мероприятия явились Министерство культуры РФ и Минкульт Карелии, Государственный Российский дом народного творчества им. В. Д. Поленова и Центр народного творчества и культурных инициатив Карелии, отметивший этой осенью 85-летие.