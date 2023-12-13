Россиянка украла офисную бумагу на миллионы рублей и купила квартиру

30-летняя жительница Самары стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег. Ее обвинили в хищении офисной бумаги на 24 миллиона рублей, сообщает областная прокуратура. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

По версии правоохранителей, завхоз с мая 2020 по октябрь 2021 года стащила у компании 112 тысяч пачек бумаги общей стоимостью свыше 24 миллионов. На эти деньги она обзавелась квартирой и автомобилем «Мерседес».

Узнав о возбуждении уголовного дела, женщина продала имущество и скрылась. Ее объявили в международный розыск. В отношении злодейки заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело направили в суд. // фото «Петрозаводск говорит»