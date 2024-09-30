Россияне нашли пятикилограммовый гриб

В Новосибирской области местные жители нашли в лесу гриб массой пять килограммов. Об этом сообщает издание «Родные берега».

Отмечается, что находку сделала семья из города Бердск. Любители тихой охоты предположили, что, скорее всего, это съедобный головач гигантский - гриб из рода шампиньоновых. Издание приложило фотографию гриба-гиганта.

Уточняется, что грибы такого типа называются «метеорными» - они вырастают каждый год на новом месте. // Фото «Петрозаводск говорит»