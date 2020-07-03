Россияне бронируют гостиницы в Финляндии, несмотря на закрытые границы

Засидевшиеся на самоизоляции россияне, вероятно, жаждут отправиться в заграничные поездки. По сообщению Yle, путешественники из России пытаются забронировать на конец июля гостиничные номера в Южной Карелии и Кайнуу. И это при том, что граница с Европой все еще под замком из-за коронавируса, а конкретные сроки открытия также пока не известны.

Как пишет издание со ссылкой на директора одной из финских гостиниц, россияне полагают, что граница между Финляндией и Россией откроется 15 июля. Сотрудники отелей объясняли, что туристам, что на данный момент гостиницы не могут принять гостей из России и призывали ждать снятия ограничений на поездки. В некоторых гостиницах также сообщили, что россияне, которые забронировали номера до пандемии, просят отложить их брони.

Как пишет Yle, ограничения, касающиеся пересечения финляндско-российской границы остаются в силе до 14 июля. Пока не известно, продлят ли ограничения или нет. Ранее министр внутренних дел Мария Охисало заявляла, что граница с Россией откроется в числе последних.