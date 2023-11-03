Россиянам рассказали, кому опасно ходить в баню

Некоторым россиянам стоит воздержаться от походов в баню. Об этом рассказал основатель школы банного мастерства Василий Ляхов, его слова приводит News.ru.

Как отметил эксперт, запрещено посещать баню в состоянии алкогольного опьянения. Дело в том, что жар усиливает воздействие алкоголя, это может привести к рвоте и скачкам давления.

Людям, склонным к тромбообразованию, следует посещать баню только после обследования. Если результаты анализов покажут, что такой отдых безопасен для здоровья, он будет возможным.

Также баня противопоказана при психических и неврологических заболеваниях, например, при эпилепсии. В случае приступа больной может пораниться или обжечься.

«Год нельзя ходить в баню после черепно-мозговых травм. И месяц - после инфаркта. Разрешение на посещение должен дать врач», - подытожил специалист. // Фото: unsplash.com / Huum