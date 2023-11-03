Шестиклассница напилась и попала в реанимацию в Петербурге

В Санкт-Петербурге ученица шестого класса попала в реанимацию с острым отравлением этанолом. Об этом сообщает издание 78.ru.

Отмечается, что школьнице стало плохо недалеко от станции метро «Выборгская». На место была вызвана скорая помощь. Ребенка госпитализировали и поместили в реанимацию в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи.

Известно, что девочка воспитывается в неполной семье. Она живет с матерью и пятилетним братом. При этом семья на учете не состояла. // Фото: unsplash.com / Danny G