Работодателей с 1 января будут штрафовать за низкие зарплаты

Работодателей, которые станут платить сотрудникам меньше 19 242 рублей в месяц, будут с 1 января штрафовать на сумму до 100 тысяч. Дело в том, что величину МРОТ с этого времени повысят, рассказала «Прайм» юрисконсульт Ирина Михеева.

Сейчас МРОТ в месяц составляет 16 242 рубля. Однако со следующего года его повысят до 19 242 рублей.

- По Трудовому кодексу месячная зарплата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не может быть ниже минимального размера оплаты труда,

- разъяснила Михеева.

За выплату зарплаты ниже МРОТ работодателя могут привлечь к административной ответственности. Максимальная сумма штрафа для юрлиц составит 100 тысяч рублей.

При этом зарплата ниже МРОТ законна при неполном рабочем времени или отпуске за свой счет. Меньше получить можно из-за удержаний, например, по исполнительным листам от приставов или документально оформленной компенсации материального ущерба по вине сотрудника, заключила юрист. // фото: alev/ pixabay.com