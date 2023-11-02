02 ноября 2023, 18:12
Россия

Производителям продуктов по ГОСТам запретили уменьшать объем упаковки

Произвольно менять фасовку не смогут производители ряда пищевых товаров

Производители ряда продуктов теперь не смогут произвольно менять объем их упаковки. Речь идет о тех товарах, которые позиционируют как соответствующие ГОСТу. В нормативы внесли изменения, сообщает Генпрокуратура России.

Сокращая вес и количество таких товаров, покупателей вводят в заблуждение – ведь растет фактическая цена. Теперь желающие заявить о соответствии своей продукции ГОСТу должны будут использовать фиксированные объемы.

- Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1 000, 2 000 граммов, молоко - 200, 250, 500, 1 000, 2 000 миллилитров,

- уточнили в надзорном ведомстве.

Новые стандарты коснутся подсолнечного и сливочного масла, сахара, вермишели, соли, муки, пшена, риса, черного чая и других продовольственных товаров первой необходимости. // фото: mrsiraphol/ freepik.com

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Метки: 
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упаковка
фасовка
Продукты