Производителям продуктов по ГОСТам запретили уменьшать объем упаковки

Производители ряда продуктов теперь не смогут произвольно менять объем их упаковки. Речь идет о тех товарах, которые позиционируют как соответствующие ГОСТу. В нормативы внесли изменения, сообщает Генпрокуратура России.

Сокращая вес и количество таких товаров, покупателей вводят в заблуждение – ведь растет фактическая цена. Теперь желающие заявить о соответствии своей продукции ГОСТу должны будут использовать фиксированные объемы.

- Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1 000, 2 000 граммов, молоко - 200, 250, 500, 1 000, 2 000 миллилитров,

- уточнили в надзорном ведомстве.

Новые стандарты коснутся подсолнечного и сливочного масла, сахара, вермишели, соли, муки, пшена, риса, черного чая и других продовольственных товаров первой необходимости. // фото: mrsiraphol/ freepik.com