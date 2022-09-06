Россиянам рассказали, кому нельзя есть баклажаны

Диетолог Маргарита Королева предупредила россиян с аутоиммунными заболеваниями, что употреблять баклажаны им не стоит. Слова специалиста приводит «Москва 24».

Как отметила медик, пасленовые провоцируют развитие воспалительных процессов в организме. «Баклажаны на регулярной основе нельзя есть людям с аутоиммунными проблемами, особенно при их обострении. Это аутоиммунный тиреоидит, аутоиммунные заболевания суставов и кишечника», - рассказала врач.

Королева также добавила, что отказаться от употребления этого продукта необходимо и людям, имеющим аллергию на баклажаны.

Кроме того, продолжила диетолог, этот овощ противопоказан людям с дивертикулитом кишечника. «Маленькие семена могут попасть на участок дивертикула, поддержат воспалительный процесс на уровне кишечника и вызовут обострение», - объяснила врач. Фото: unsplash.com