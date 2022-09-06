Более миллиона алкоголиков насчитали в России

В России в 2021 году насчитали более миллиона человек, имеющих алкогольную зависимость. Об этом рассказал замглавы Минздрава РФ Олег Салагай, его слова приводит «Интерфакс».

«У нас в 2021 году более 1 млн 190 тысяч человек жило с синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы. Это цифра чрезвычайно большая»,

- рассказал чиновник.

По словам Салагая, с 2008 года употребление алкоголя в стране снизилось на 40%. Чиновник добавил, что со спиртным связаны около 70% смертей от цирроза печени, 60% смертей от кардиомиопатии и 50% смертей от панкреатита. Фото: unsplash.com