06 сентября 2022, 19:56
Более миллиона алкоголиков насчитали в России
За 13 лет употребление алкоголя в стране уменьшилось на 40%
В России в 2021 году насчитали более миллиона человек, имеющих алкогольную зависимость. Об этом рассказал замглавы Минздрава РФ Олег Салагай, его слова приводит «Интерфакс».
«У нас в 2021 году более 1 млн 190 тысяч человек жило с синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы. Это цифра чрезвычайно большая»,
- рассказал чиновник.
По словам Салагая, с 2008 года употребление алкоголя в стране снизилось на 40%. Чиновник добавил, что со спиртным связаны около 70% смертей от цирроза печени, 60% смертей от кардиомиопатии и 50% смертей от панкреатита. Фото: unsplash.com