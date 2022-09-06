Молодой мужчина умер на отдыхе под Туапсе после ссоры с женой

В одной из гостиниц поселка Джубга в Краснодарском крае было обнаружено тело молодого туриста из Курганской области. Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным издания, 31-летний мужчина во время отдыха на черноморском побережье поссорился со своей женой. Россиянин заперся в комнате отеля и, по словам супруги, пригрозил, что покончит с собой.

Через некоторое время женщина обеспокоилась долгим отсутствием мужа и вызвала спасателей. Прибывшие медики пытались реанимировать мужчину в течение получаса, но спасти его жизнь не удалось. Фото: unsplash.com