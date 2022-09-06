Четверо мужчин умерли после распития алкоголя из канистры

В Оренбургской области четыре человека умерли и двое тяжело пострадали после употребления суррогатного алкоголя. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, трагедия произошла в селе Дмитриевка. Вечером 5 сентября местный житель предложил приятелям употребить алкоголь из пятилитровой канистры, которую он недавно приобрел. На следующий день четверо участников застолья умерли, еще двое были госпитализированы с отравлением. Врачам удалось стабилизировать их состояние, мужчины уже дают показания.

Следователи изучают обстоятельства произошедшего. Выясняется, где производилась и продавалась опасная жидкость. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Фото СК