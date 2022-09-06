06 сентября 2022, 18:23
Четверо мужчин умерли после распития алкоголя из канистры
В Оренбургской области следователи выясняют обстоятельства массового отравления суррогатом
В Оренбургской области четыре человека умерли и двое тяжело пострадали после употребления суррогатного алкоголя. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По версии следствия, трагедия произошла в селе Дмитриевка. Вечером 5 сентября местный житель предложил приятелям употребить алкоголь из пятилитровой канистры, которую он недавно приобрел. На следующий день четверо участников застолья умерли, еще двое были госпитализированы с отравлением. Врачам удалось стабилизировать их состояние, мужчины уже дают показания.
Следователи изучают обстоятельства произошедшего. Выясняется, где производилась и продавалась опасная жидкость. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Фото СК