В H&M рассказали, когда закроют магазины в России

Магазины сети H&M будут работать в России, пока не будет распродана большая часть стока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя шведской сети.

В компании отметили, что процесс закрытия магазинов будет проходить поэтапно. В H&M также заявили, что сделают все возможное, чтобы завершить рабочие процессы в России ответственным образом и тактично расстаться с коллегами.

Компания H&M закрыла свои магазины в России весной. В августе торговые точки вновь начали открываться для распродажи товаров перед окончательным уходом из страны. Фото «Петрозаводск говорит»