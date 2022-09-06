Суточная госпитализация заболевших ковидом в России выросла на 130%

За сутки минувшие госпитализация заболевших COVID-19 в России выросла на 130 процентов. В больницы попали 4 203 человека, сообщили в оперштабе.

Накануне число госпитализированных было гораздо меньше - 1 830 человек. За последние 24 часа зафиксировали 38 500 случаев ковида, днем ранее их было 41 690.

Выздоровели за сутки 46 304 человека, накануне - 30 703. Жертвами коронавируса стали за сутки 95 человек, днем ранее умерли 76 заболевших.

Напомним, в Карелии за неделю сильно выросло количество заболевших коронавирусом. // Фото: pxhere.com