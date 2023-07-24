Россиянам придется потратить больше денег на сборы ребенка в школу

Собрать ребенка в школу стало дороже. В сравнении с июлем 2022 года средняя цена «школьного набора» увеличилась на семь процентов и составляет 13,4 тысяч рублей. О тратах пишет газета «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В набор первоклассника входят канцелярские принадлежности, рюкзак, форма, дневник, пенал, тетради. Средний чек на рюкзак составил почти 1,9 тыс рублей, формы – 2,9 тыс, дневник подорожал до 200 рублей.

По наблюдению экспертов, основные покупатели школьной продукции в начале-середине лета - родители первоклассников, которые после определения детей в школы и проведения собраний начинают покупать товары. // фото unsplash.com/note thanun