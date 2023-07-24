Путин подписал закон о постоянном праве россиян на кредитные каникулы

Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за россиянами постоянное право на кредитные каникулы по займам. Это касается потребительских и автомобильных кредитов, говорится в документе, опубликованном на офицальном портале правовой информации.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Впервые кредитные каникулы были введены в России во время пандемии коронавируса в 2020 году.

Согласно документу, гражданин может обратиться к кредитору с требованием предоставить ему льготный период по кредиту на срок до шести месяцев. Он должен быть освобожден от необходимости платить по займу на этот период.

Для получения кредитных каникул требуется соблюдение нескольких условий. Так, заемщик должен находиться в трудной жизненной ситуации, но при этом он не признан банкротом. Находящееся в залоге имущество не арестовано приставами. Размер займа не должен превышать установленную сумму, а условия договора не должны были меняться по требованию заемщика. \\ Фото kremlin.ru