Тело младенца нашли во дворе дома в российском городе

Утром 24 июля жители одного из домов Калининграда нашли во дворе тело младенца. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится проверка, изучаются обстоятельства гибели новорожденного. Стражи порядка ведут розыск его матери.

Для установления точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. \\ Фото "Петрозаводск говорит"