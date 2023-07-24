24 июля 2023, 14:08
Тело младенца нашли во дворе дома в российском городе
Следователи ведут розыск матери погибшего ребенка в Калининграде
Утром 24 июля жители одного из домов Калининграда нашли во дворе тело младенца. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится проверка, изучаются обстоятельства гибели новорожденного. Стражи порядка ведут розыск его матери.
Для установления точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. \\ Фото "Петрозаводск говорит"