Россиянам подсказали, когда выгоднее всего покупать авиабилеты

Дешевые авиабилеты можно купить во вторник и среду, считает эксперт сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

В беседе с агентством «Прайм» она указала на то, что цены на билет связаны с курсами валют. Ассоциация воздушного транспорта каждую среду обновляет курсы валют, на которые ориентируются авиакомпании, утверждает Шелехова.

Ассоциация ставит курс, с которым биржи закрылись в понедельник. Если курс рубля упал, то в среду билеты подорожают, если рубль вырос, то стоит отложить покупку до среды. Но есть нюанс. Это правило не работает в путешествиях по России. Чтобы сэкономить, нужно приобретать билеты на самолет заранее. // фото freepik.com/onlyyouqj